Marineschiff „Frankfurt am Main“ zurück erwartet

Der Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" läuft in den Marinehafen ein.

Wilhelmshaven (dpa/lni). Kurz vor Weihnachten wird das deutsche Marineschiff „Frankfurt am Main“ nach einer fünf Monate dauernden Nato-Mission im Mittelmeer zurück in Wilhelmshaven erwartet. Der sogenannte Einsatzgruppenversorger soll heute wieder in seinen Heimathafen einlaufen, wie die Marine mitteilte. Die Besatzung des Kriegsschiffs war seit Juli im Einsatz, um den Seeraum in der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei gegen Schleuserkriminalität zu überwachen. Danach blieb die „Frankfurt am Main“ aber noch länger im Mittelmeer, um nach dem Kriegsausbruch in Israel bei einer möglichen Evakuierung deutscher Staatsbürger unterstützen zu können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen