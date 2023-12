Autofahrer prallt gegen Bus im Gegenverkehr und stirbt

Einbeck (dpa/lni). Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Bus im Kreis Northeim gestorben. Der 47-Jährige geriet am Donnerstagmorgen aus bisher nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort gegen den Bus, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Bundesstraße 64 westlich von Bad Gandersheim in Südniedersachsen.

Der Autofahrer starb den Angaben nach noch am Unfallort. Der 35 Jahre alte Busfahrer sowie zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen in dem Bus blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.

