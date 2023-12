Polizeisuche Frauenleiche in Fass entdeckt: Fahndung in Niedersachsen

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Fass auf einem Düsseldorfer Balkon fahndet die Polizei auch in Niedersachsen öffentlich nach dem verdächtigen Wohnungsinhaber. Der 58 Jahre alte Ralf S. habe Bezüge zum Landkreis Schaumburg, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die Ermittler baten die Bevölkerung bei der Suche nach dem Verdächtigen um Hilfe.