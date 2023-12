Kommunen kritisieren geplante Bauordnung der Landesregierung

Kommunale Spitzenvertreter aus Niedersachsen haben die von der Landesregierung geplante Änderungen der Bauordnung kritisiert. „Die vorgesehene Stellplatzpflicht für Wohngebäude in der Bauordnung zu streichen, ist der völlig falsche Weg“, sagte der Präsident des Niedersächsischen Städtetages (NST), Frank Klingebiel (CDU), am Mittwoch in Wolfsburg. Dort hatte zuvor das Städtetags-Präsidium über drängende Probleme aus kommunaler Sicht beraten.