Kriminalität Ärztin aus Duderstadt in der Schweiz festgenommen

Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten.

Eine Ärztin aus Duderstadt ist aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in der Schweiz festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Göttingen bestätigte, wurde die Frau in Konstanz von der Schweizer Justiz an die deutschen Behörden übergeben. Sie ist beim Amtsgericht Duderstadt wegen falscher ärztlicher Bescheinigungen zur Befreiung von der Maskenpflicht angeklagt, wie Behördensprecher Andreas Buick sagte. Zuvor hatte das „Göttinger Tageblatt“ berichtet.