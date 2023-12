Mann verunfallt tödlich auf A2 - stundenlang gesperrt

Ein Mann ist mit seinem Auto auf der Autobahn 2 verunfallt und gestorben. Der 27-Jährige kam in der Nacht auf Mittwoch auf Höhe der Tank- und Rastanlage Garbsen Nord aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte unter anderem gegen die Seite eines geparkten Lastwagens, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wegen des Unfalls war die Autobahn in dem Bereich in Fahrtrichtung Dortmund stundenlang gesperrt. Am Vormittag wurden demnach zwei der drei Fahrspuren wieder freigegeben.