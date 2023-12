Das Wetter im Nordwesten: Bis zu neun Grad, aber Schauer

Der Himmel in Niedersachsen und Bremen ist stark bewölkt und es gibt schauerartig verstärkten Regen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Mittwoch Höchsttemperaturen von vier Grad im Wendland und neun Grad im äußersten Südwesten. Ab dem Mittag sind die Ostfriesischen Inseln einzelnen Windböen mit rund 55 Stundenkilometern ausgesetzt, eventuell in exponierten Lagen auch Sturmböen mit 65 Stundenkilometern.

Offenbach (dpa/lni). Der Himmel in Niedersachsen und Bremen ist stark bewölkt und es gibt schauerartig verstärkten Regen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Mittwoch Höchsttemperaturen von vier Grad im Wendland und neun Grad im äußersten Südwesten. Ab dem Mittag sind die Ostfriesischen Inseln einzelnen Windböen mit rund 55 Stundenkilometern ausgesetzt, eventuell in exponierten Lagen auch Sturmböen mit 65 Stundenkilometern.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es ähnlich, zu gebietsweisem Regen kann aber auch etwas Schnee kommen. Die Tiefstwerte liegen bei null bis drei Grad, leichter Frost droht im Oberharz. Achtung: Glättegefahr. Der Nordostwind weht nur noch schwach bis mäßig.

Am Donnerstag gibt es viele Wolken am Himmel, aber nur lokal im Südosten der Region etwas Regen. Die Höchstwerte erreichen am Nachmittag drei bis fünf Grad.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen