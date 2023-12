Conti eröffnet neue Konzernzentrale in Hannover

Der Autozulieferer Continental eröffnet am Mittwoch in Hannover seine neue Unternehmenszentrale. In dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Neubau sollen künftig 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz finden. Zur Eröffnung am Mittwochabend wird auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Seit 2018 hat Conti an dem Gebäudekomplex gebaut. Wegen der Corona-Pandemie und Materialmangel wurde der Bau zwei Jahre später als ursprünglich geplant fertiggestellt.