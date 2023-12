Polizeieinsatz Mann demoliert Reisezentrum am Bremer Hauptbahnhof

Mit einer zehn Kilo schweren Eisenstange hat ein Mann am Bremer Hauptbahnhof ein Reisezentrum der Deutschen Bahn beschädigt. Der 63-Jährige habe am Dienstagnachmittag sieben Scheiben eingeschlagen und zwei Fahrkartenautomaten demoliert, teilte die Polizei am Abend mit. Verletzt wurde niemand. Der Mann habe keine Menschen angegriffen, sagte ein Sprecher. Der Grund für die Tat war zunächst unklar.