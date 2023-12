Verdi: Streik-Aufruf im Einzelhandel am Tag vor Weihnachten

Im festgefahrenen Tarifstreit des Einzelhandels ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in Niedersachsen unmittelbar vor Weihnachten zum Warnstreik auf. Am letzten Einkaufstag vor Heiligabend, am Samstag, den 23. Dezember, sollen Beschäftigte landesweit ihre Arbeit niederlegen. Den Streikaufruf bestätigte am Dienstagabend ein Verdi-Sprecher in Hannover. Geplant ist demnach auch eine zentrale Kundgebung. Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, darunter der NDR.