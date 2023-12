Gartenschau in Bad Nenndorf wird im April 2026 eröffnet

Die nächste Landesgartenschau in Niedersachsen wird am 29. April 2026 in Bad Nenndorf eröffnet. Der Eröffnungstag soll mit einem offiziellen Festakt, zahlreichen Aktionen und einem stimmungsvollen Rahmenprogramm gefeiert werden, wie der Aufsichtsratsvorsitzende der Landesgartenschau Bad Nenndorf gGmbH, Mike Schmidt, am Dienstag laut einer Mitteilung erklärte. „Das wird ein toller Tag für Bad Nenndorf und die gesamte Region - und es ist nur der Auftakt für sechs großartige Monate.“ Zuvor hatte der Aufsichtsrat am Montagabend über die genauen Termine für den Start und das Ende der Veranstaltung entschieden. Der Abschluss der Landesgartenschau ist am 18. Oktober.