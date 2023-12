Neues Sandkatzenpaar im Zoo Osnabrück eingezogen

Zuwachs im Zoo Osnabrück: Die Sandkatzen „Lilo“ und „Stitch“ sind die neuen Bewohner. Beide sind in das Sandkatzenhaus eingezogen, wo zuletzt ein Kater allein gelebt hatte, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte. Nach einer Entscheidung des europäischen Zooverbandes Eaza hat der Kater den Zoo verlassen, und das junge Sandkatzenpaar zog im November ein. Der ein Jahr alte „Stitch“ stammt aus dem Zoo in Danzig, die im März geborene „Lilo“ aus dem westfranzösischen NaturZoo de Mervent. Sandkatzen sind kleine Wildkatzen, die gut an das Leben in der Wüste angepasst sind.