Dutzende Gefangene kommen vorzeitig aus Haft

Kurz vor Weihnachten sind Dutzende Gefangene aus niedersächsischen Haftanstalten entlassen worden. 43 Menschen wurden aufgrund der sogenannten Weihnachtsgnade entlassen, wie das Justizministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es noch 46 Menschen. Die Weihnachtsgnade gibt es in Niedersachsen seit 1999.