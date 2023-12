Soziales Mehr Kinder und Jugendliche in Obhut genommen

In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Kinder von Jugendämtern in staatliche Obhut genommen worden als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Inobhutnahmen stieg 2022 auf rund 5500 Betroffene - ein Plus von 20,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Dienstag) unter Berufung auf den Niedersachsen-Monitor, eine Erhebung des Statistischen Landesamtes. Bei einer Inobhutnahme handelt es sich dem Bericht zufolge um eine vorübergehende Schutzmaßnahme, wenn eine Gefahr für das Wohl des Kindes besteht oder das Kind darum bittet.