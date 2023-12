Streit und Schüsse: Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Nach Streitereien und Schüssen im Landkreis Hildesheim haben Fahnder den 24 Jahre alten mutmaßlichen Schützen aufgespürt. Der Mann sei in der Nacht zum Montag von Spezialkräften in einem Hildesheimer Hotel festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Tatwaffe wurde zunächst nicht gefunden, der 24-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Der Verdächtige soll am frühen Sonntagmorgen im Harsumer Ortsteil Asel auf ein Auto geschossen haben, in dem mehrere Menschen saßen. Ein 26-Jähriger wurde vermutlich von umherfliegenden Scherben eines Autofensters leicht verletzt.