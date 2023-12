Waldarbeiter im Harz von Baumstamm begraben und gestorben

Ein Waldarbeiter ist im Harz von einem Baumstamm begraben worden und gestorben. Der Stamm geriet am Samstag aus bisher nicht geklärter Ursache ins Rutschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 26-Jährige erlag demnach später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Mann sowie ein 54 Jahre alter Kollege waren den Angaben nach in einem abschüssigen Waldstück nördlich von Bad Lauterberg mit Holzarbeiten beschäftigt. Die Ermittlungen dauern an.