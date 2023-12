24-Jähriger soll Schwester getötet haben: Untersuchungshaft

Der 24-Jährige, der in Bremen mutmaßlich seine Schwester umgebracht hat, befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage mit. Der Verdächtige war zuvor einem Haftrichter vorgeführt worden. Die Mordkommission ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.