Schülerrat-Vorsitzende fordert mehr Ganztagsangebote

Ein Fenster einer an einer Schule ist zum Lüften geöffnet.

Die kommissarische Vorsitzende des Landesschülerrats Niedersachsen, Louisa Basner, fordert eine Ausweitung von Ganztagsangeboten an Schulen. Es sei fraglich, ob Hausaufgaben sinnvoll seien, wenn vielen Schülern die Unterstützung fehle, sagte Basner der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag). „Besser wäre es, die Ganztagsangebote auszuweiten, damit alle Kinder länger bleiben und die Aufgaben mit Betreuung in der Schule machen.“ Der Anlass des Gesprächs waren die eher schlechten Ergebnisse deutscher Schülerinnen und Schüler in der jüngsten Pisa-Studie.