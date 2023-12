Weihnachtsfeier eskaliert: Vier Polizisten verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Bei einem Einsatz auf einer Weihnachtsfeier in Braunschweig sind vier Polizisten verletzt worden - einer von ihnen schwer. Sieben der teils stark alkoholisierten Angreifer wurden festgenommen und kamen in Gewahrsam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sind sie Arbeitskollegen.