Neue Woche startet bewölkt und nass

Die neue Woche in Niedersachsen startet regnerisch und wolkenreich. Am Montag wird es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitestgehend stark bewölkt und es regnet immer wieder. Im Nordwesten kann es am Vormittag Gewitter geben. Die Temperaturen liegen zwischen acht Grad im Nordosten und bis zu zehn Grad im Süden. Nachts kühlt es sich auf bis zu zwei Grad ab.