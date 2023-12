100.000 Euro Schaden nach Laster-Unfall

Ein Unfall mit einem Laster in Bassum im Landkreis Diepholz hat einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht. Ein 39-Jähriger Lkw-Fahrer sei aus bisher ungeklärten Umständen mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort streifte der mit 40 Tonnen Holz beladene Laster mehrere Bäume. Durch den Unfall liefen rund 400 Liter Diesel in einen Wassergraben. Der Fahrer blieb am Samstagabend unverletzt, sein Lastwagen musste abgeschleppt werden.