16-jähriger Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 16-Jähriger ist in Lähden (Landkreis Emsland) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche fuhr am Samstagnachmittag mit einem Roller auf einem Geh- und Radweg, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve vom Fahrtweg abkam, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin prallte der 16-Jährige gegen einen Baum. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1500 Euro.