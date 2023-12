Baby kommt im Rettungswagen zur Welt

Im Rettungswagen hat eine hochschwangere Frau in Bremerhaven ein Mädchen zur Welt gebracht. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, wollte der Ehemann sie am Freitagnachmittag mit dem Auto ins Krankenhaus bringen. Auf dem Weg dorthin begann die Geburt aber schon. Über den Notruf bat die Familie um Hilfe, der Rettungswagen kam.