CDU fordert Erfassen von Extremismusfällen an Schulen

Extremismusvorfälle an niedersächsischen Schulen sollten nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion genauer erfasst werden. Die Taten sollten nach verschiedenen Extremismusformen differenziert werden, dies sei bislang nicht der Fall, teilte die Fraktion am Freitag in Hannover mit. Einen entsprechenden Antrag will die Oppositionsfraktion in der kommenden Woche im Landtag einbringen.