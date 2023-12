Emsland Brand in Mehrfamilienhaus in Haren: 87-Jährige verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Haren (Landkreis Emsland) ist eine 87-Jährige verletzt worden. Die Frau wurde am frühen Freitagmorgen durch Rauchgeruch geweckt und auf den Brand im Wohnzimmer aufmerksam, wie die Polizei mitteilte.