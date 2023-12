Landesrechnungshof bemängelt fehlende Informationen

Beim Haushalt Niedersachsens lässt sich laut Landesrechnungshof in Teilen nur erschwert nachvollziehen, wie viel Geld das Land für Personal ausgibt. „Wir haben hier teilweise ein Dunkelfeld“, sagte Rechnungshofpräsidentin Sandra von Klaeden in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung.