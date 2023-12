Jägerschaft erhält Deutschen Engagementpreis

Die Jägerschaft des Landkreises Verden hat den Deutschen Engagementpreis 2023 gewonnen. Der Naturschutzverein wurde am Dienstag in der Kategorie Publikumspreis in Berlin ausgezeichnet, wie die Veranstalter mitteilten. Die Jägerschaft setze sich in der Biotoppflege und der Umweltbildung ein, indem sie unter anderem Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten schaffe und erhalte.