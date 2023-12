Fahrscheinautomat in Bremen gesprengt

Unbekannte haben einen Fahrscheinautomaten in Bremen gesprengt. Die Täter brachten in der Nacht zum Dienstag einen Sprengkörper im Automaten an den Gleisen des Bahnhofs Blumenthal an, wie die Polizei mitteilte. Bei der Detonation flogen Metallteile bis zu zehn Meter durch die Luft und die Scheiben des Wartehäuschens gingen allesamt zu Bruch. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Sprengstoffexperten untersuchten den Tatort und sicherten Spuren.