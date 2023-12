Wasserentnahme soll in Niedersachsen teurer werden

Die Wasserentnahme soll in Niedersachsen zum neuen Jahr teurer werden. Eine entsprechende Änderung soll zum 1. Januar in Kraft treten, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Das Wassergesetz sieht vor, dass eine Anpassung der Gebühren vorgenommen wird, wenn die Verbraucherpreise seit der letzten Änderung um mindestens zehn Prozent gestiegen sind.