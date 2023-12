52-Jähriger stirbt nach Streit in Hannover

Nach einer Auseinandersetzung im Hauptbahnhof in Hannover ist ein 52-jähriger Mann gestorben. Er war mit einem 36-Jährigen in der Nacht zum Dienstag zwischen den Gleisen 1 und 2 in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Nach Zeugenaussagen eskalierte die Situation, es kam zum Gerangel. Dann soll der 36-Jährige einmal auf den 52-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser brach zusammen. Einsatzkräfte versuchten noch, ihn zu reanimieren. Er kam in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.