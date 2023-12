Frost und Schnee führen nicht zu Verkehrschaos

Trotz erneutem Schneefall und frostigen Temperaturen ist es auf den Straßen in Niedersachsen in der Nacht zum Dienstag und am frühen Morgen ruhig geblieben. In einigen Regionen habe es Glätteunfälle gegeben - vor allem im Raum Oldenburg mit zehn Unfallmeldungen am Morgen. Es hat jedoch nur Blechschäden gegeben, wie die Sprecher der Polizei mitteilten.