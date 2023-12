Unfall nach Wildwechsel auf schneebedeckter Straße

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall am Montagabend auf verschneiter Straße bei Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Der Fahrer habe die Kontrolle über sein Auto verloren, nachdem er einem plötzlich auftauchenden Wildtier ausweichen musste, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Der Mann war demnach allein unterwegs, als sein Auto auf dem schneebedeckten und matschigen Untergrund ins Schleudern geriet und von der Straße abkam. Dabei überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde aus dem Wagen befreit und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, in ein Krankenhaus gebracht.