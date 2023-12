EKD setzt Synodentagung digital fort - Rücktritt Thema

Die Synode der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) setzt ihre in Ulm unterbrochene Tagung an diesem Dienstag (16.00 Uhr) digital fort. Hintergrund der Unterbrechung am 15. November war laut EKD der angekündigte Warnstreik der Deutschen Bahn. Während der Tagung war die damalige EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus unter Druck geraten. Der 60-jährigen Theologin wurde in einem Zeitungsbericht vorgeworfen, schon vor vielen Jahren vom Verdacht sexuell übergriffigen Verhaltens gegen einen damaligen Kirchenmitarbeiter gewusst zu haben.