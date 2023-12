Raumfahrt Für weniger Schrott im All: Satelliten-Bremssegel getestet

Ein ADEO-L Segel der Firma HPS wird beim DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen getestet.

Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen ist ein neues Bremssegel für Satelliten getestet worden. Die Prüfung am Montag verlief den Angaben nach erfolgreich. Es sei ausgefahren worden. 2024 soll das vergleichsweise große Segel mit dem Namen ADEO-L der Raumfahrtfirma HPS aus München im Weltraum geprüft werden. Bremssegel sollen dazu beitragen, dass es künftig weniger Müll im Weltraum gibt.