Bericht sieht große Auswirkungen durch Klimawandel

Ein Landwirt hält trockene Erde in einem Feld in seinen Händen.

Einer Untersuchung zufolge hat der Klimawandel große Auswirkungen auf Niedersachsen - so gibt es mehr Hitzetage und weniger Niederschlag. Das geht aus einem Klimafolgenbericht hervor, wie das Umweltministerium in Hannover am Montag mitteilte.