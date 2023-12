Bodo Busse wechselt vom Saar-Staatstheater nach Hannover

Der Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters, Bodo Busse, wird im Sommer 2025 von Saarbrücken nach Hannover wechseln. Dort werde er ab der Spielzeit 2025/2026 die Intendanz der Staatsoper übernehmen, teilte das saarländische Kulturministerium am Montag mit. Busse ist seit der Spielzeit 2017/18 Generalintendant am Staatstheater in Saarbrücken. Er beendet seine dortige Intendanz vorzeitig: Sein Vertrag wäre bis 2027 gelaufen.