Lattenrost auf den S-Bahn-Gleisen: keine Verletzten

Eine S-Bahn hat in Hannover trotz Schnellbremsung ein von unbekannten Tätern auf die Gleise gelegtes Lattenrost überfahren und leichte Schäden davongetragen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall am Sonntagabend im Stadtteil Linden niemand, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Techniker überprüften die S-Bahn auf weitere Schäden. Spuren im Schnee zeigen den Angaben zufolge, wo das Lattenrost auf die Gleise gelegt wurde. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr - und sucht nach Zeugen, die gesehen haben, ob jemand mit einem Lattenrost unterwegs war.