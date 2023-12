Einbrecher verursachen Schaden von rund 10.000 Euro

Einbrecher haben einen Schaden von rund 10.000 Euro in einem Supermarkt im Landkreis Osnabrück verursacht. Die unbekannten Täter hatten es auf Tabakwaren abgesehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die drei Täter waren am Samstag in den Markt in Hilter am Teutoburger Wald eingestiegen. Dort entwendeten sie demnach zielgerichtet Zigaretten und verursachten im Gebäude einen erheblichen Schaden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Beute verstaute das Trio anschließend in einem schwarzen Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hilter am Teutoburger Wald (dpa/lni). Einbrecher haben einen Schaden von rund 10.000 Euro in einem Supermarkt im Landkreis Osnabrück verursacht. Die unbekannten Täter hatten es auf Tabakwaren abgesehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die drei Täter waren am Samstag in den Markt in Hilter am Teutoburger Wald eingestiegen. Dort entwendeten sie demnach zielgerichtet Zigaretten und verursachten im Gebäude einen erheblichen Schaden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Beute verstaute das Trio anschließend in einem schwarzen Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

