Zwangsräumungen fast auf Vorjahresniveau

Die Anzahl der Zwangsräumungen von Wohnungen in Niedersachsen und Bremen ist in den vergangenen Jahren nahezu konstant geblieben. In Niedersachsen wurden im Jahr 2022 insgesamt 2288 Wohnungen zwangsweise geräumt, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ein Jahr zuvor waren es dort 2285 Fälle. In Bremen gab es im vergangenen Jahr 413 Wohnungsräumungen, 2021 waren es 455. Mietschulden sind die häufigste Ursache für den Wohnungsverlust.