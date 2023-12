Kulturpolitik Demonstration der Kulturszene in Bremen: Hilfe zugesagt

Anlässlich einer Kundgebung der alternativen Kulturszene in Bremen haben Vertreter der Landesregierung angekündigt, helfen zu wollen. In den Haushaltsberatungen sollen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Szene weiter zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung von Samstag. Die Mitteilung geht zurück auf Kultursenator und Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Bausenatorin Özlem Ünsal (beide SPD) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).