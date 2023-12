Wetter Weiterer Schneefall in Niedersachsen und Bremen erwartet

Auch in den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen auf Schnee und frostige Temperaturen einstellen. Am Sonntag liegt eine dichte Wolkendecke über dem Norden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Überall kann es zu leichten Schneefällen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen um minus ein Grad im Osten Niedersachsens und bis zu drei Grad auf den Inseln. Nachts werden es im Wendland bis zu minus fünf Grad.