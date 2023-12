Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Großenkneten im Landkreis Oldenburg gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 43-Jährige sei mit dem Auto auf gerader Strecke nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort überfuhr er einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. In der folgenden leichten Linkskurve prallte er schließlich gegen einen Baum.