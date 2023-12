Unfälle Kleinbus fährt Fußgängerin an - 26-Jährige tödlich verletzt

Eine 26-jährige Fußgängerin ist am Freitag in Lüneburg von einem Kleinbus angefahren und tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Samstag trat die Frau aus zunächst unbekannter Ursache unvermittelt auf die Fahrbahn. Dem 64-jährigen Fahrer des Kleinbusses war es nach den Angaben nicht mehr möglich, rechtzeitig zu bremsen. Trotz einer Versorgung durch den Rettungsdienst starb die 26-Jährige noch am Unfallort.