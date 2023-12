Mordfall aus dem Jahr 1985: Mit Foto nach Zeugen gesucht

Rund 40 Jahre nach dem Verschwinden einer 17-Jährigen in Osterholz-Scharmbeck im Landkreis Osterholz suchen die Ermittler nach einem mutmaßlichen Zeugen. Am Freitag veröffentlichte die Polizei das Bild eines bislang unbekannten Mannes, der im Juni 2016 in der Nähe des damaligen Fundortes des Fahrrades der Vermissten gesehen wurde. Die Ermittler erhoffen sich von dem Mann wertvolle Hinweise. Wie die Polizei mitteilte, geht sie davon aus, dass der Gesuchte vermutlich im Umkreis von 20 Kilometern um den Ort Schwanewede wohnt.