Im Harz öffnen erste Ski- und Rodellifte

Braunlage (dpa/lni). Der Harz startet am Wochenende in die Wintersportsaison. Zeitgleich mit vielen Skigebieten in den Alpen sollen am Samstag vielerorts die ersten Lifte fahren. „Wir haben etwa 40 Zentimeter reinen Naturschnee auf den Pisten“, sagte Fabian Brockschmidt vom Skigebiet Wurmberg in Braunlage.

Auf dem höchsten Berg Niedersachsens soll im Bereich Hexenritt der Schlepplift in Betrieb gehen, sagte Brockschmidt. Zudem soll auch die Rodelpiste dort öffnen. Auch weiter unten im Tal von Braunlage sollen laut Bürgermeister Wolfgang Langer Lifte laufen. „Wir haben hier eine traumhafte Winterlandschaft und sind vorbereitet“, sagte Brockschmidt.

Mit allzu vielen Besuchern rechnet er allerdings noch nicht. Der Saisonstart sei in diesem Jahr so früh, dass viele vermutlich eher noch damit beschäftigt seien, auf Weihnachtsmärkte zu gehen. „Wann hatten wir auch schon mal Schnee im November im Harz?“ Damit die weiße Pracht anders als im vergangenen Jahr nicht gleich wieder wegtaue, sollen in der kommenden Woche auch Schneekanonen laufen, um eine Deckschicht zu produzieren.

Auf höhere Kosten müssten sich Wintersportler am Wurmberg nicht einstellen. „Unsere Preise sind die gleichen wie im letzten Jahr“, sagte Brockschmidt.

Ebenfalls in die neue Saison starten die Skigebiete am Matthias-Schmidt-Berg und am Sonnenberg in Sankt Andreasberg. Die Schneebedingungen seien noch eher durchschnittlich, teilten die Betreiber am Matthias-Schmidt-Berg auf ihrer Webseite mit. In Hohegeiß und Torfhaus sollen zudem die Rodellifte am Wochenende öffnen.

Bereits seit Mitte der Woche kommen Langläufer auf ihre Kosten. Erste Loipen seien gespurt und weitere in der Vorbereitung, teilte die Nationalparkverwaltung mit. Der Deutsche Wetterdienst sagt für das Wochenende im Harz konstant Temperaturen unter Null Grad voraus.

