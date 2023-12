Bahn beginnt Ausbau von Bahnstrecke Groningen-Bremen

Die Deutsche Bahn (DB) beginnt mit dem Ausbau der Bahnstrecke zwischen Bremen und dem niederländischen Groningen, auch Wunderline genannt. Vertreter der Bahn und der Politik wollen an diesem Freitag (12.00 Uhr) in der Gemeinde Westoverledingen im Landkreis Leer den offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten geben. In einer ersten Ausbaustufe soll die Teilstrecke zwischen der deutsch-niederländischen Grenze und Ihrhove modernisiert werden. Dort soll die bisherige Stellwerkstechnik zudem durch ein modernes elektronisches Stellwerk ersetzt werden.