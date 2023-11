Verkehrsunfall Fußgänger wird in Stade von Linienbus erfasst und stirbt

Ein Fußgänger ist in Stade von einem Linienbus erfasst und tödlich verletzt worden. Der 68-jährige Fahrer des Busses war in einem Stader Gewerbegebiet unterwegs, als er den Mann am Donnerstagabend mit dem Fahrzeug erfasste, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger sei dann unter das Fahrzeug geraten. Er musste demnach von Feuerwehrleuten befreit werden, war aber bereits seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen.