Forschungsregion Braunschweig sucht Mobilitätlösungen

Mit Projekten wie einem selbstfahrenden Shuttle am Forschungsflughafen will sich die Region Braunschweig als wichtiges Zentrum für die Mobilität der Zukunft weiter etablieren. „Braunschweig ist die forschungsintensivste Region Europas“, sagte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. Das werde unter anderem am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg sichtbar, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend bei einem parlamentarischen Abend in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin.