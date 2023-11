A38 etwas länger gesperrt: Verzögerung bei Sanierung

Die Autobahn 38 bleibt in Friedland länger als geplant gesperrt. Zwischen der Anschlussstelle Friedland und dem Dreieck Drammetal soll der Verkehr in westlicher Richtung erst am 12. statt am 6. Dezember wieder fließen, wie die Autobahngesellschaft am Donnerstag mitteilte. Grund dafür sind demnach Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten.