Auf den Autobahnen stehen 18.000 Tonnen Salz bereit

Der Winterdienst auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen ist aus Sicht der Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes gut in den Winter gestartet. „Wir starten sehr gut vorbereitet in die Wintersaison 2023/24“, sagte der Direktor der Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes, Carsten Butenschön, am Donnerstag in Hamburg. Man habe gerade die ersten echten Einsätze sowie mehrere Präventiveinsätze gefahren. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf den Meistereien seien hoch motiviert, die Straßen für die Verkehrsteilnehmenden bei Eis, Schnee und Glätte verfügbar zu halten.